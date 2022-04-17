Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı - Son Dakika
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Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

17.04.2022 20:52

Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı.

İskenderun Körfezi'nde balıkçılar, su yüzeyinde hareket etmekte güçlük çeken yunusu fark etti.

Yunusun misinaya dolandığını anlayan balıkçılar, misinayı bıçakla keserek yunusu kurtardı.

Bir süre teknenin etrafında dolanan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar yunusu kurtarma anını, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı
Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı
Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı - Son Dakika
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