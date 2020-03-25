Hatay'da Mobil PTS devreye girdi - Son Dakika

Hatay'da Mobil PTS devreye girdi
6 saat önce
Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi bünyesinde, Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) devreye girdi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi bünyesinde, Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) devreye girdi.
ASELSAN tarafından tasarlanan, tamamı yerli olan PTS ile suça karışmış, sahte plaka bulunduran ve çalıntı kaydı olan araçların denetimi yapılıyor.
Seyir halindeyken de plaka tanıma özelliği bulunduran PTS, il genelinde mobil olarak trafik ve asayiş uygulamalarına da eşlik edecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:25 Kaynak: AA
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