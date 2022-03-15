Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği - Son Dakika
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Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği

15.03.2022 10:58
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği

Hatay'da mobilya üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Hatay'da mobilya üretimi ve satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesindeki yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan bir iş yerinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangına 11 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY

Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği
Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği

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Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da mobilya atölyesinde yangın paniği - Son Dakika


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