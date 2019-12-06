Son Dakika Haberleri: Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü
Son Dakika Güncel Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü - Son Dakika

Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü

6 saat önce

Hatay'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü, System.String[]

Hatay'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki diğer 4 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında ayağı burkulan bir itfaiye erine de olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı
Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı Ceren Özdemir'i öldüren katilin 4 sayfalık ifadesi ortaya çıktı! Her satırı korkunç

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 14:00:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]