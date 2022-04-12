Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

12.04.2022 20:56

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesindeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesindeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinde (MOBSAN) bulunan bir işletmenin girişindeki tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.

Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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