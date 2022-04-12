Hatay'da mobilya sanayi sitesinde bir işletmede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesindeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinde (MOBSAN) bulunan bir işletmenin girişindeki tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.