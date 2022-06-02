Hatay'da bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
H.T. (19), idaresindeki 31 AJB 469 plakalı motosiklet Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Fatih Bahçeci'nin (18) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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