Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama

2 saat önce

Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama, System.String[]

Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Tutlubahçe Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlatan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri C. K, T. K ve M. K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C. K. ve T. K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Büro, Yayladağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi
Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:41:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]