Hatay'da motosiklet hırsızlığı: 2 tutuklama
2 saat önce
Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:32 Kaynak: AA
Yayladağı İlçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Tutlubahçe Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınmasının ardından soruşturma başlatan Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Asayiş Büro ekipleri C. K, T. K ve M. K. isimli şahısları gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C. K. ve T. K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M. K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşar Esed, İdlib'te askerlerle bir araya geldi Son Dakika: MSB duyurdu: 22.01'de teröristlerle karşılaşırsak etkisiz hale getireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na gar yanıtı: Bu yaptıklarınız yüzünden çok utanacaksınız