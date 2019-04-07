Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Şebekesi Çökertildi: 4 Gözaltı
1 saat önce
Hatay'da motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi: 4 gözaltı Kasklı motosiklet hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdiHATAY - Hatay'da, motosiklet hırsızlığı yapan şebeke çökertildi.
Hatay
'da motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi: 4 gözaltı
Kasklı motosiklet hırsızlarını güvenlik kameraları ele verdi
HATAY - Hatay'da, motosiklet hırsızlığı yapan şebeke çökertildi. 4 zanlı gözaltına alındı.
Olay, Kırıkhan
ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kırıkhan'da birçok ayrı adresten çalınan motosikletler üzerine harekete geçen Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü
, güvenlik kameralarından takibe aldığı hırsızları tespit etti. Ekipler tarafından 5 ayrı adrese yapılan operasyonlarda kasklı motosiklet hırsızı A.B., D.Y., A.N. ve C.G. gözaltına alındı. Adreslere yapılan baskınlarda 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Özel Harekat destekli operasyon
Kırıkhan'da birçok adresten motosiklet çalınması olaylarının artması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili şikayetleri değerlendirerek tek bir dosya haline getiren Kırıkhan Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri, olayların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde genellikle kasklı olduğu görülen hırsızların, koruyucu kıyafet giydiği ve motosikletleri ise gidon kilitlerini kırarak rahatça çaldıkları tespit edildi. Buna rağmen çalınan motosikletlerin götürüldüğü yerleri kameralardan tespit eden Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşık olarak 1 ay boyunca fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Yapılan takiplerin ardından 5 adres belirlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı. Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile adliye sevk edildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:40 Kaynak: İHA
Hatay Sınırında Nöbet Tutan Bir Askerimiz, Şehit Oldu
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü
12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi