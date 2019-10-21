Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı

1 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen 3 kişi, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçe merkezinde ve yakın köyler de çeşitli tarihlerde farklı adreslerden motosiklet çalan şahıslar Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin Titiz çalışması sonucu yakalandı. Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde park halindeki motosikletin çalınmasının ardından Yayladağı Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Motosikletin çalındığı bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti çalanların T.K., C.K.,M.K olduğunu belirledi. Ekipler şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Şahıslar polisteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede T.K.,C.K isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Yayladağı, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Talihsiz kadın, iki ayda tüm ailesini kaybetti
İki ayda tüm ailesini kaybetti Güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var" diyerek bağıran şahıs gözaltına alındı Eşinden boşandı, otomobilini gelin arabası gibi süsletip sokaklarda tur attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]