Hatay'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika
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Hatay'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

01.03.2022 11:02
Hatay'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama

Hatay'da farklı tarihlerde hırsızlık ve çeşitli faali meçhul 16 olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Hatay'da farklı tarihlerde hırsızlık ve çeşitli faali meçhul 16 olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla yapılan çalışma kapsamında Jandarma dedektifleri (JASAT) ile İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arsuz ve İskenderun ilçelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen 9 motosiklet hırsızlığı ve 16 ayrı faili meçhul olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.E. ve S.T. isimli şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.E. tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, JASAT, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da motosiklet hırsızlığına 1 tutuklama - Son Dakika
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