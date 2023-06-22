Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.
UÇURUMA YUVARLANDI
Atacan Altın'ın kullandığı motosiklet, Samandağ- Arsuz
sahil yolunun Şahlankaya mevkisinde uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KUZEN DE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın
'ın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.