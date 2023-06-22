Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

22.06.2023 10:53

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Atacan Altın'ın kullandığı motosiklet, uçuruma devrildi. Kazada sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın hayatını kaybetti. Cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.

UÇURUMA YUVARLANDI

Atacan Altın'ın kullandığı motosiklet, Samandağ- Arsuz sahil yolunun Şahlankaya mevkisinde uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KUZEN DE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın'ın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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Hasan Altın, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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