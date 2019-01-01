Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Ölü
51 dakika önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Hatay
'ın Arsuz
ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde Eren Tultak'ın (15) kullandığı motosiklet yol kenarındaki ağaca çarparak savruldu. Savrulmanın etkisiyle sürücü Tultak ile motosiklette bulunan Kamil Ekenel (16) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tultak ve Ekenel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:28 Kaynak: İHA
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