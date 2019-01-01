Son Dakika Haberleri: Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Arpaçiftlik Mahallesi'nde motosiklet kullanan kişi direksiyon hakimiyeti kaybederek, yol kenarına savruldu.


Savrulmanın etkisiyle motosiklette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.


Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:40 Kaynak: AA

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