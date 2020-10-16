Motosiklet kazası kameraya yansıdı - Son Dakika

Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 5 sanığın, 9 ay ile 8 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

ABD'yi dolandırmakla suçlanan ünlü iş adamı isyan etti: Herkeste bir Amerikan sevdası başladı, kimse de helal olsun demiyor