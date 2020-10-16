Motosiklet kazası kameraya yansıdı - Son Dakika

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Antakya- Reyhanlı kara yolunda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan sürücüsü henüz öğrenilemeyen motosikletle, yolda seyreden otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcu, yola savruldu.
Kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada, motosikletteki iki kişi yaralandı.
- Kaynak: AA
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