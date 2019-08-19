Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.

Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Salih Koca'nın (24) kullandığı motosiklet, Kocadüz Yaylası'nda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı motosikletteki babası Saim Koca (50), 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Salih Koca, Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı?
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:25:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]