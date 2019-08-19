Hatay'da motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:26 Kaynak: AA
'ın Dörtyol
ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, babası yaralandı. Salih Koca
'nın (24) kullandığı motosiklet, Kocadüz Yaylası'nda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile aynı motosikletteki babası Saim Koca (50), 112 Acil Servis
ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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