Motosiklet sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda ikaz edildi - Son Dakika

Hatay'da trafik polisleri, trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücülerini uyardı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde araç trafiğine kapalı Saray Caddesi ile yaya köprülerinde kural ihlali yapan ve yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine ceza uyarıda bulundu.

Motosikletli kurye ile yemek dağıtan işletmeleri de ziyaret eden trafik ekipleri, işletme sahiplerine motosikletli personellerini uyarmaları için tebligat imzalattı.