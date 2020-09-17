Motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada, trafik kurallarına uymayan veya eksik belgesi olan sürücülere ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerinde motosikletlere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 336 motosiklet kontrol edilirken gürültü kirliliğine sebep olan, abart egzoz, plakasız veya evrakları eksik olan sürücülere ceza kesildi.

Polisin denetimleri sırasında drone ile uygulama noktaları havadan da kontrol edildi.