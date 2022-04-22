Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

22.04.2022 12:37
Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde 29 ekip ve 53 personelin katılımıyla gerçekleşen kontrollerde 1651 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Denetimde, kural ihlalinde bulunan 388 sürücüye idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama Son dakika haberleri... Çanakkale'de son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 tutuklama Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı Kayseri'de elektrikli bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Muslera'nın aldığı teklif Galatasaray'da moral bozdu! Meksika'ya gidebilir!
12:26 İzmir'de film sahnelerini aratmayan hırsızlık: Tuvalete gidiyorum dedi, lüks otomobili çaldı
12:10 Tartışmalara son noktayı koydu! Bakan Soylu: Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmelerine izin verilmeyecek
12:03 Galatasaray'da 30 Nisan'da seçim yapılacak! Mahkeme tedbiri kaldırıldı
11:57 Mariupol'de kontrolü sağlayan Rusya yeni hedefi açıkladı: Ülkenin güneyini de ele geçireceğiz
11:52 Sokak ortasında boks maçı! Sinirli yaya kendisine yol vermeyen sürücüyü tek yumrukla hastanelik etti!
11:16 Eşini kızının doğum gününde, kömürlükte boğmuştu: Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:40 Bakan Soylu açıkladı: Bursa ve İstanbul'da yaşanan bombalama olaylarının failleri tespit edildi
11:38 Ünlü isimlerden anlamlı hareket! Yarın çocuk istismarına dikkat çekmek için toplanıyorlar
11:36 Esra Erol'da sular durulmuyor! Canlı yayında eski eşinin sevgilisinden şiddet gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 12:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement