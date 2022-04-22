İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İl genelinde 29 ekip ve 53 personelin katılımıyla gerçekleşen kontrollerde 1651 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.
Denetimde, kural ihlalinde bulunan 388 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika