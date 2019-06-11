Hatay'da motosikletin çalınma anı kamerada
8 saat önce
HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:31 Kaynak: DHA
HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hatay
'ın Antakya
merkez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki 33 KOC 57 plakalı motosiklet başlarında kask bulunan, yine motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise bir iş yerine ait kameraya yansıdı. Motosikletin sahibi Zekeriye Uçar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
- Reyhanlıhatay
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