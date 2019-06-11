Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosikletin çalınma anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da motosikletin çalınma anı kamerada

8 saat önce

HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da motosikletin çalınma anı kamerada, System.String[]
HATAY'da motosikletin çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Antakya merkez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde park halindeki 33 KOC 57 plakalı motosiklet başlarında kask bulunan, yine motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı ise bir iş yerine ait kameraya yansıdı. Motosikletin sahibi Zekeriye Uçar'ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.


- Reyhanlıhatay
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:31 Kaynak: DHA
Motosiklet, Antakya, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mucize kurtuluş! Otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin kaza anı kamerada Diyarbakır'da bir kişi, sıcaktan bunalan kaplumbağaya bardaktan su içirdi Ev kadınlarına devletten iş desteği! 15 bin lira faizsiz kredi veriliyor Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:38:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosikletin çalınma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]