Hatay'da motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü
1 saat önce
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü.
Tayfun Orak'ın kullandığı motosiklet, Gökmeydan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan Orak, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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