Son Dakika Haberleri: Hatay'da motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü
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Hatay'da motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü

1 saat önce

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü.

Hatay'da motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü, System.String[]

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletiyle direğe çarpan sürücü öldü.

Tayfun Orak'ın kullandığı motosiklet, Gökmeydan Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan Orak, kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gökmeydan, Arsuz, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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