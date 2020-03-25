Hatay'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Hatay'da motosikletle uyuşturucu taşıyan şüpheli yakalandı
6 saat önce
Reyhanlı ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu taşıyan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Reyhanlı ilçesinde motosikletiyle uyuşturucu taşıyan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 118 Sokak'ta Suriye uyruklu H.Ş'nin (32) kullandığı motosikleti şüphe üzerine durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Ekipler, motosiklette yaklaşık yarım kilo esrar ele geçirdi.
Şüpheli H.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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