Hatay'da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Antakya'da, motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı.
Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptıkları sırada, 2 kişinin bulunduğu bir motosikletten poşet atıldığını fark etti.
Poşette 2 bin 5 uyuşturucu hap olduğunu belirleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti.
Yakalanan sürücü R.K ve A.S. sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
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