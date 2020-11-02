Hatay'da motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika

Antakya'da, motosikletten atılan poşetten uyuşturucu hap çıktı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptıkları sırada, 2 kişinin bulunduğu bir motosikletten poşet atıldığını fark etti.

Poşette 2 bin 5 uyuşturucu hap olduğunu belirleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti.

Yakalanan sürücü R.K ve A.S. sevk edildikleri savcılık tarafından serbest bırakıldı.