Hatay'da müftülükten 4 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Hatay İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle il genelinde 4 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan kolisi ulaştırdı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu yardım kolilerinin 15 ilçede din görevlileri tarafından tespit edilen ailelere teslim edildiğini söyledi.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve paylaşma ayı olduğunu hatırlatan Bilgili, zekat ibadetinin önemine değindi.

Ramazan ayında zenginle fakiri cami ortamında buluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Bilgili, şunları kaydetti:

"Hatay İl Müftülüğü olarak il genelinde geçen sen yaptığımız gibi bu sene de fakir ve zengin insanımızı cami ortamında buluşturduk. Bu buluşma fiziki bir buluşturma değil malın, zekatını, hayrını, hasenatını, sadakasını vererek fakir insanımıza o hayrı biz yardım kolisi olarak ulaştırdık. Bu buluşturma cami merkezinde cami görevlilerimizin eliyle oldu. İhtiyaç sahibi 4 bin aileye yardım kolilerimizi il genelinde 1100 cami görevlimizin eliyle ulaştırdık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Zenginle fakir arasındaki köprüyü cami ortamında güzel bir şekilde inşa ediyoruz."