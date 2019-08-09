Son Dakika Haberleri: Hatay'da mühimmat deposunda patlama
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Hatay'da mühimmat deposunda patlama

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Hatay'da mühimmat deposunda patlama, System.String[]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Reyhanlı, Hatay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:18 
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