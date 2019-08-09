Hatay'da mühimmat deposunda patlama
1 saat önce
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonrası bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:18
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