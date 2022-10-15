Kırıkhan ilçesinde 408 Evler Mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polise başvuran Ş.V., hırsızdan şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirenin Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Alparslan Mahallesi 'nde yakalanırken, motosikleti B.B.'ye sattığını itiraf ettti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kamberlikaya Mahallesi'nde bulundu. Gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Motosiklet, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HATAY'DA MUHTARIN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

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