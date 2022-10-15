HATAY'DA MUHTARIN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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HATAY'DA MUHTARIN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

15.10.2022 19:56

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosikleti çalan şüpheli, yakalandı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosikleti çalan şüpheli, yakalandı.

Kırıkhan ilçesinde 408 Evler Mahalle muhtarı Ş.V.'ye ait motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polise başvuran Ş.V., hırsızdan şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirenin Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Alparslan Mahallesi'nde yakalanırken, motosikleti B.B.'ye sattığını itiraf ettti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kamberlikaya Mahallesi'nde bulundu. Gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (DHA)

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MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ MOTOSİKLET SÖZÜNE İNTİHARDAN VAZGEÇTİ Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti Motosiklet sözüne intihardan vazgeçti
Kaynak: DHA

Motosiklet, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HATAY'DA MUHTARIN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HATAY'DA MUHTARIN MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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