Hatay'da nar ekşisi sezonu açıldı - Son Dakika

Hatay'ın eşsiz lezzetlerinden olan nar ekşisi sezonu açıldı. vatandaşlar tarafından gerek ticari amaçlı gerekse evlerinde kullanılmak üzere yapılan nar ekşisinin kilosu 40 liradan satılıyor.

Nar ekşisi yemeklere kattığı eşsiz lezzet olmanın yanı sıra şifa deposu olmasıyla da Hatay halkı tarafından çokça tüketiliyor. Özellikle Kırıkhan ilçesine bağlı Delibekirli Mahallesinde yetişen Kara Mehmet narı ekşi yapılarak değerlendiriliyor. Hataylılar nar ekşisinin bir kısmını sofralarında kullanmak üzere saklarken, kalan kısmını satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. 15 kilo nardan çıkartılan 1 kilo nar ekşisinin kilosu 40 liradan satılıyor.

Nar üreticisi Mustafa Aslan, her yıl Ekim'in 26'ndan itibaren narlar toplanıp kadınlar tarafından nar ekşisi yapıldığını söyledi. - HATAY