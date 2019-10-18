Son Dakika Haberleri: Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı
Son Dakika Güncel Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

25 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, cezaevi kavşağı mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile minibüste bulunan işçiler yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ile yapılan anlaşmaya İYİ Parti'den ilk yorum: Amerika istediğini aldı
Son dakika: Van'da devriye aracına teröristler saldırdı! 1 askerimiz şehit oldu ABD heyetiyle yapılan uzlaşmaya Devlet Bahçeli'den ilk yorum ABD basını, Türkiye ile ABD arasındaki 13 maddelik anlaşmayı "Türkiye'nin zaferi" olarak gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 08:50:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]