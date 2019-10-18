Son Dakika Haberleri: Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı
Son Dakika Güncel Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

1 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tırın çarpıştığı kazada yaralananlar olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre, cezaevi kavşağı mevkisinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle demir yüklü tır çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre tır şoförü ile minibüste bulunan işçiler yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Hatay'da narenciye işçilerini taşıyan minibüsle tır çarpıştı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:56 Kaynak: AA
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