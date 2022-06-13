Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı

13.06.2022 13:49
Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 25 adreste arama gerçekleştirerek 1138 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Aramalarda 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 11 kök Hint keneviri ve tarihi eser olduğu düşünülen heykel ele geçirildi.

Ekipler çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi gözaltına aldı.

Uygulamada ayrıca 364 araç ile 68 motosikletin sorgulaması yapılarak 3 sürücüye idari para cezası kesildi.

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Kalben, Expo 21'de Konser Verdi Kalben, Expo 21'de Konser Verdi Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: AA

İskenderun, Narkotik, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 'Narko Alan' uygulamasında 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da "Narko Alan" uygulamasında 18 kişi yakalandı - Son Dakika
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