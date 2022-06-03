Uygulama kapsamında kontrol edilen ev ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, 1 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Narko Alan' uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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