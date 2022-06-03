"Narko Alan" uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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"Narko Alan" uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı

03.06.2022 14:52

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde narkotik ve asayiş olaylarına karşı başlatılan "Narko Alan" uygulamasında 4 kişi gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Barbaros Mahallesi'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 114 personel ve zabıta ekiplerinin de katıldığı uygulamada 309 şahıs kontrol edildi.

Uygulama kapsamında kontrol edilen ev ve araçlarda yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar, 1 tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Dört şüpheli gözaltına alınırken, 6 araç sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Narko Alan uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Narko Alan uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Narko Alan uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı
Narko Alan uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
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Göçmen kaçakçılığında 4 kişi gözaltına alındı Göçmen kaçakçılığında 4 kişi gözaltına alındı 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı 4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Narko Alan' uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Narko Alan" uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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