Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

01.05.2022 17:55
Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

Hatay'ın Antakya ilçesinde nehre giren çocuğun cesedi bulundu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde nehre giren çocuğun cesedi bulundu.

Üzümdalı Mahallesi'nde serinlemek için Asi Nehri'ne giren Suriye uyruklu 14 yaşındaki Yahya Rayya, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi'nin de destek verdiği arama çalışmaları sonucu Rayya'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu
Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu

YORUMLAR
500
Hatay'da Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası'nda Kuralar Çekildi Hatay'da Erhan Aksay Expo Futbol Turnuvası'nda Kuralar Çekildi Antakya Expo Alanında Cille Gecesi Antakya Expo Alanında Cille Gecesi

Asi Nehri, Antakya, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kara Kartal, Kayserispor'u 3 golle geride bıraktı!
17:48 Yatakta öpüşme görüntüleri ortaya çıkan gelin adayı Sevgi Akiska'nın son hali dikkat çekti
17:27 Paraya para demediler! İşte şampiyon Trabzonspor'un kasasına giren inanılmaz miktar
17:23 Azerbaycan hükümeti duyurdu! Hava sahası Rus askeri uçaklara kapatıldı
17:00 Boğazına yemek kaçan kadını, restoran yöneticisi Heimlich manevrasıyla kurtardı
16:59 Türk-İş üyeleri, Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızarak Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
16:58 Burak Yılmaz sinirden deliye döndü! Sahada Türkçe küfretmediği kimse kalmadı
16:20 Kayseri'de ilk gol geldi! Yıldız futbolcu penaltıdan affetmedi
16:20 Demet Akalın'dan buzları eriten paylaşım! Hadise'ye tebrik mesajı: Bayan Dinçerler, çok mutlu olun
16:17 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına engel olamadı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 18:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da nehre giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement