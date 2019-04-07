Son Dakika Haberleri: Hatay'da Nöbet Tutan 1 Asker Şehit Oldu

Hatay'da Nöbet Tutan 1 Asker Şehit Oldu

1 saat önce

Hatay'da nöbet tutan 1 asker şehit olduHATAY - Hatay Yaylağı sınırında nöbet tutan bir asker şehit oldu.

Hatay'da nöbet tutan 1 asker şehit oldu

HATAY - Hatay Yaylağı sınırında nöbet tutan bir asker şehit oldu.
Hatay Yaylağı sınır hattında nöbet tutan bir asker teröristlerin açtığı ateş sonucunda şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, nöbet tutan bir askerin teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olduğu bildirildi.
MSB'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Yayladağı/Hatay sınır hattında 6 Nisan 2019 tarihinde nöbet esnasında, teröristlerce açılan ateş sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:30 Kaynak: İHA

Hatay, Genel
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