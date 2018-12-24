Hatay'da Noel Bayramı Dualarla Kutlandı
23 dakika önce
HATAY'da Noel Bayramı, Hıristiyanlar tarafından Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.
HATAY'da Noel Bayramı, Hıristiyanlar tarafından Antakya
Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.
Antakya Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini kilise papazları Dimitri Doğum ve Jan Dellüller yönetti. İlahilerin okunduğu Noel ayininde mum yakan Hıristiyanlar, dünya barışı için dua etti. Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fadi Hurigil, Noel Bayramı'nda İsa Mesih'in doğuşunu kutladıklarını belirterek, "Bugün kilise hınca hınç doldu. Sadece Antakya'dan değil, Türkiye
'nin her yerinden bütün inançlar Antakya'ya kilisemize geldiler. Bugün Türkiye'nin her yerinden değişik semavi dinlere mensup yaklaşık iki yüz kardeşimizi de ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Bu Noel Bayramı'nın ve yaklaşan yeni yılın başta ülkemize, dünyaya ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kilise çanının çalmasıyla başlayan ayin ve noel kutlamaları, yine kilise çanının çalmasıyla başlayan havai fişek gösterisiyle sona erdi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:34 Kaynak: DHA
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