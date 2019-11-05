Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı
Son Dakika Güncel Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı

7 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı, System.String[]

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Antakya- Samandağ çevre yolu eski hastane kavşağında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 S 0763 plakalı öğrenci servisi ile 31 ADA 51 plakalı otomobil çarpıştı.

Çapmanın etkisiyle içinde öğrencilerin bulunmadığı servis takla attı. Kazada, ölen veya yaralanan olmadı.

Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Yeni aldığı otomobille kaza yapan sürücü gözyaşlarını tutamadı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:24:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]