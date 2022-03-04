Hatay'da öğrenci ve velilere "okul geçit görevlisi" semineri verildi - Son Dakika
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Hatay'da öğrenci ve velilere "okul geçit görevlisi" semineri verildi

04.03.2022 18:19
Hatay'da öğrenci ve velilere "okul geçit görevlisi" semineri verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, öğrenci ve velilere "okul geçit görevlisi" semineri verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, öğrenci ve velilere "okul geçit görevlisi" semineri verildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı 13. Jandarma Trafik Timi ekipleri tarafından, Yıldız Selahattin Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 220 okuldan 340 öğrenci ve veliye eğitim verildi.

İlkokul ve lise öğrencilerine eğitim verilen seminerde, okul geçit görevlisi yeleği, trafik şapkası, düdük, ceza makbuzu, okul geçit görevlisi kartı, dur ve geç levhası dağıtıldı.

Seminer, öğrencilerin ve velilerin okul önünde verilen ekipmanlar ile yaya yolunda araçları durdurup yayaların geçmesi ile devam etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz da uygulamaya katılarak araçları durdurup yayaların yolun karşısına geçmesini sağladı.

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Anadolu Lisesi, Antakya, Hatay, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da öğrenci ve velilere 'okul geçit görevlisi' semineri verildi - Son Dakika


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