Son Dakika Haberleri: Hatay'da Öğrenciler "Kedi Evi" Yaptı

Hatay'da Öğrenciler "Kedi Evi" Yaptı

1 saat önce

Hassa ilçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle atık malzemelerden "kedi evi" yaptı.

Hatay'da Öğrenciler
Hassa ilçesinde öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle atık malzemelerden "kedi evi" yaptı.

Güvenç Mahallesi'nde ilkokul öğrencileri ve öğretmenleri, sokak kedilerinin daha rahat bir kış geçirebilmeleri için kolları sıvadı.

Çeşitli atık malzemeleri toplayan öğretmen ve öğrenciler, el emeğiyle kediler için ev yaptı.

Güvenç İlkokulu Müdürü Abdullah Akgün, en büyük amaçlarının öğrencilere küçük yaşta hayvan sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

Öğrencilerin, okul etrafındaki kedilerin soğuk hava da aç ve barınmada sıkıntı çektiğini, bunun için bir çalışma yapmak istediklerini öğretmenlerine bildirmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Akgün, "Öğrencilerimizin bizlere böyle bir fikirle gelmesi bizleri mutlu etti. Çeşitli atık kutuları yuvaya dönüştürüp içerisine halı döşedik." diye konuştu.

Akgün, yaptıkları barınaklarda yaklaşık 5 kedinin kaldığını kaydederek, öğrenci ve kedilerin birbirine alıştığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Elif Nur Kilte de kedileri çok sevdiğini, okulda onlara su ve yemek verdiklerini kaydetti.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Hassa, Güncel
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