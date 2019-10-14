Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi
Son Dakika Genel Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

2 saat önce

Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdiHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup gönderdi.

İskenderun İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde düzenlenen törende hep bir ağızdan Gündoğdu Marşını okuyarak Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.

Okulun müdürü Haşim Ekener, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklerimize bir nebze de olsun moral verebilmek için ve canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.

Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan "Selam Olsun" şiiri ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın tarafından okundu.

Törenin sonunda öğrenciler yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna koyarak asker selamı verdiler.

Hatay'da öğrenciler Mehmetçiğe selamla mektup gönderdi

Barış Pınarı Harekatı, İskenderun, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:10 Kaynak: İHA
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