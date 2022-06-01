Hatay'da öğrenciler tarım arazileri için ilaçlama dronu yaptı - Son Dakika
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Hatay'da öğrenciler tarım arazileri için ilaçlama dronu yaptı

01.06.2022 12:20
Hatay'da öğrenciler tarım arazileri için ilaçlama dronu yaptı

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, tarım arazilerinin ilaçlanmasında kullanılacak 16 litre sıvı taşıma kapasiteli dron geliştirdi.

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, tarım arazilerinin ilaçlanmasında kullanılacak 16 litre sıvı taşıma kapasiteli dron geliştirdi.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Tarım İHA" projesi kapsamında öğretmenlerinin de desteğiyle dron yapmak için çalışma başlattı.

Yurt içi ve dışından farklı firmalardan tedarik edilen parçaları bir araya getiren öğrenciler, tasarladıkları model ve yazılımla 6 ayda yeni bir dron yaptı.

Uydu üzerinden harita çizilerek ve belirlenen koordinatlarda otomatik ilaçlama yapabilen dron 16 litre sıvı taşıma kapasitesiyle, tek kalkışta yaklaşık 10 dönümlük bir araziyi 30 dakikada ilaçlayabiliyor.

Geliştirilen dronun tarla ve bahçelerde otomatik ilaçlama için kullanılması amaçlanıyor.

Öğrenciler, şimdilik tek kalkışta 10 dönümlük araziyi 30 dakikada ilaçlayabilen dronun, ileride havada kalış süresinin ve faydalı yük taşıma kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

"Test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik"

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, AA muhabirine, daha önce sanayi sektörü için çeşitli üretimler gerçekleştirdikleri okullarında şimdi de tarım arazilerinin ilaçlanması için dron yaptıklarını belirtti.

Çeşitli denemelerden sonra boş ağırlığı 17 kilogram olan dronu tamamladıklarını dile getiren Yıldırım, "Dron, 16 litre sıvı kapasitesiyle 10 dönümlük bir araziyi belirtilen koordinatlar içerisinde ilaçlıyor. Test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

Okulun Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi Mustafa Demir de yaklaşık 6 ayda dronu tamamladıklarını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Kendi okulumuzda montaj ve yazılımını yaptık. Tamamlandıktan sonra donanımlı bir dron oluşturmuş olduk. Cihazda iki engel ile bir yükseklik radarı bulunuyor. İlaç bittikten sonra bulunduğumuz noktaya getirip dolum yapıp belirlediğimiz hıza göre yeniden devamını sağlayabiliyoruz."

Okulun 12. sınıf öğrencisi Berkay Dorukoğlu da dronun yapımında çalışmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

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