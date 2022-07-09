Hatay'da öğrenciler yöresel lezzet kabak tatlısını çikolatayla buluşturdu - Son Dakika
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Hatay'da öğrenciler yöresel lezzet kabak tatlısını çikolatayla buluşturdu

09.07.2022 11:13
Hatay'da öğrenciler yöresel lezzet kabak tatlısını çikolatayla buluşturdu

Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Benlim" markasıyla kentin yöresel lezzeti kabak tatlısını çikolatayla buluşturarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı.

Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri "Benlim" markasıyla kentin yöresel lezzeti kabak tatlısını çikolatayla buluşturarak farklı bir lezzet ortaya çıkardı.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin ortaya çıkardığı yeni lezzetin seri üretimine geçildi.

Okulun atölyesinde hazırlanıp tatlıya dönüştürülen kabaklar, ince ince doğrandıktan sonra kalıplara yerleştiriliyor.

Üzerine çikolata karışımı dökülen yeni lezzet, yaklaşık bir saat buzdolabında bekletilerek donduruluyor.

Tüketime hazır hale gelen kabak tatlılı çikolatalar paketlenerek sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.

-"Yöresel ürünümüzün tanıtımına katkı sağlamayı amaçladık"

Okulun müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan kabak tatlısını farklı şekilde değerlendirmek amacıyla öğrencileriyle atölyede çalışma yaptıklarını söyledi.

Kabak tatlısını çikolatayla buluşturarak lezzetli bir ürün ortaya çıkardıklarını anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Kabak tatlısından yapılan bu ürün, yenilikçi ürünümüz olarak ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra fındıklı, çilekli ve sade türleri ile vatandaşın damak zevkine hitap eden çikolatalarımız var. Kurban Bayramı nedeniyle üretimimize ağırlık verdik. Yöresel ürünümüzün tanıtımına katkı sağlamayı amaçladık. Çikolatalarımızı Türkiye'nin birçok noktasına göndermeyi hedefliyoruz."

Çalışkan, 4 öğretmen ve 20 öğrenciyle hazırladıkları yeni lezzetin "Benlim" markasıyla satıldığını dile getirdi.

Öğrenciler hem öğreniyor hem para kazanıyor

Öğrencilerden Yusuf Arda Uzunbaş da çikolata atölyesinde hem mesleğin inceliklerini öğrendiklerini hem de kazanç sağladıklarını ifade etti.

Öğrencilerden Fatma Zehra da okullarında yaptıkları kabak tatlılı çikolatanın oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Ahmet Benli, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da öğrenciler yöresel lezzet kabak tatlısını çikolatayla buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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