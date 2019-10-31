Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek
Son Dakika Güncel Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

7 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 400 Türk ve Suriyeli öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında, koreografiyle Türk bayrağı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini oluşturdular.

Hatay'da öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek, System.String[]

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki 400 Türk ve Suriyeli öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'na destek kapsamında, koreografiyle Türk bayrağı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini oluşturdular.

Yatılı Bölge Ortaoku öğretmen ve öğrencileri Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Ardından öğrenciler tarafından askerler için yazılan mektuplar okunarak dua edildi.

Türk ve Suriyeli 400 öğrenci daha sonra koreografiyle Türk bayrağı ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini oluşturdu.

Okul Müdürü Kenan Gül, Mehmetçik'e destek olmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Öğrencilerden Mustafa Furkan Burç da, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere Reyhanlı'dan kucak dolusu selam gönderdiklerini aktardı.

Etkinlik öğrenciler tarafından hazırlanan serginin gezilmesiyle son buldu.

Barış Pınarı Harekatı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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