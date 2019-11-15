Hatay'da, öğrencilere künefe yapımı öğretildi

Hatay Öğrenen Şehirler Koordinatörü Fatma Dodurka, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentin lezzetlerini tanıtmak için atölye organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, bir araya gelen ilkokul öğrencilerine yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada, öğrenciler Hatay'ın tescilli tatlısı künefenin yapımını öğrendi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay 'da, atölye çalışmasıda öğrencilere künefe yapımı öğretildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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