Hatay'da öğrencilere künefe yapımı öğretildi

Hatay'da ilkokul öğrencilerine künefe yapımı öğretildi.

UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı" ve "Öğrenen Şehirler Küresel Ağı"na dahil edilen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir alışveriş merkezinde gerçekleşen atölye çalışmasında öğrencilere künefe yapımının incelikleri anlatıldı.

Çalışmada, öğrenciler Hatay'ın tescilli tatlısı künefenin yapımını öğrendi.

UNESCO Öğrenen Şehirler Hatay Koordinatörü Fatma Dodurka tarafından İngilizce anlatım olarak gerçekleştirilen etkinlikte, 35 öğrenci atölye çalışmasına katıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Proje Uzmanı Şef Celil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenen şehirler ağına dahil edilen Hatay'da öğrencilere yönelik atölye çalışması yaptıklarını söyledi.

Kentteki okullarda eğitim gören 7-12 yaş arasındaki çocuklara künefenin yapımını öğrettiklerini belirten Erkan, "Bu etkinliklerdeki amacımız Gastronomi kenti olan Hatay'ın değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır." dedi.

Etkinlik sonunda, öğrencilere sertifika verildi.