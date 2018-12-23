Hatay'da Öğrencilerin Çamurda Yürüyerek Okula Gittikleri İddiası
2 saat önce
Hatay Valiliği, bir internet haber portalında yer alan "Kırıkhan ilçesinde öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Hatay
Valiliği, bir internet haber portalında yer alan "Kırıkhan
ilçesinde öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Torun
Mahallesi'ndeki öğrencilerin çamurlu yollardan okula yürüyerek gittiği şeklinde iddialar içeren haberle ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, habere konu edilen Torun Mahallesi'nde ikamet eden 9 ilkokul öğrencisinin Karadurmuşlu İlkokuluna, 6 ortaokul öğrencisinin ise Karadurmuşlu Ortaokuluna taşımalı eğitim kapsamında servisle götürüldüğü belirtildi. Söz
konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Torun Mahallesi ile Karadurmuşlu Mahallesi arasındaki mesafe 8 kilometredir. Dolayısıyla haberde iddia edildiği gibi öğrencilerin 15 kilometre yürüyerek okula gittiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:03 Kaynak: AA
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