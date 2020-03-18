Hatay'da öğretmen ve öğrenciler Çanakkale Türküsü'nü çektikleri kliple seslendirdi - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öğretmen ve öğrenciler çektikleri kliple Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi.

Fatih Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla şehitleri anmak için klip hazırlamak istedi.

Bunun üzerine 13 öğrenci ve 6 öğretmenden oluşan koro, kentin belirli noktalarında Çanakkale Türküsü'nü seslendirerek çekim yaptı.

Yaklaşık 10 günde tamamlanan klip, okul tarafından paylaşıldı.

Okul Müdürü Kadir Sarı, klibi Çanakkale şehitleri için yaptıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.