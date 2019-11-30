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Hatay'da öğretmen ve öğrencilere kodlama eğitimi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde 4 yılda 16 okuldan 60 öğretmen ile 400 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

Hatay'da öğretmen ve öğrencilere kodlama eğitimi, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kente kazandırılan Kırıkhan STEM ve Bilim Merkezinde 4 yılda 16 okuldan 60 öğretmen ile 400 öğrenciye kodlama eğitimi verildi.

Eğitimlerle ilgili açıklamada bulunan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven, merkezde 3 boyutlu yazıcılarla çalışmalar yapıldığını söyledi.

Eğitim alanların kodlama yoluyla çalışmalar yapıp hayallerindeki nesneyi ürettiklerini dile getiren Güven, "Atölyelerde bilgiyi artık üreten, tasarlayan nesiller yetiştirmek gayreti içerisinde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Güven, yaptıkları çalışmalarla 6 defa hibe alma hak kazandıklarını belirtti.

Metin Güven, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:36 Kaynak: AA
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