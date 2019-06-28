Son Dakika Haberleri: Hatay'da öğretmenevinde yangın
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Hatay'da öğretmenevinde yangın

1 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da öğretmenevinde yangın, System.String[]
HATAY'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan öğretmenevinin üçüncü katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada küçük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:36 Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Güncel
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