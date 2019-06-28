Hatay'da öğretmenevinde yangın
1 saat önce
HATAY'ın Antakya ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:33 Kaynak: DHA
HATAY'ın Antakya
ilçesinde öğretmenevinde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan öğretmenevinin üçüncü katında elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine Hatay
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı odada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Binada küçük çaplı maddi hasar oluştu. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
- Hatay
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