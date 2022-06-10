Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi

10.06.2022 18:46
Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi

Defne ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu ve içinde bir miktar paranın yer aldığı çanta, sahibine teslim edildi.

Defne ilçesinde bir öğretmenin yolda bulduğu ve içinde bir miktar paranın yer aldığı çanta, sahibine teslim edildi.

Çekmece Mahallesi'nde yaşayan Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Ali Aslan, yolda içinde cep telefonu, kredi kartları, 735 Türk lirası ile 2 bin 650 dolar olan çanta buldu.

Durumu polise bildiren Aslan, çantayı Vilayet Polis Merkezi Amirliği ekiplerine teslim etti.

Çantanın Bekir İnan'a ait olduğunu tespit eden ekip, çantayı sahibine ulaştırdı.

Mehmet Ali Aslan, AA muhabirine, yol üzerinde çanta bulduğunu ve vakit kaybetmeden polise haber verdiğini söyledi.

Aslan, parayı hemen polis merkezine getirdiğini ve tutanak karşılığı teslim ettiğini belirtti.

İnan da örnek davranışından dolayı Aslan'a teşekkür etti.

Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi

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Kaynak: AA

Mehmet Ali Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da öğretmenin bulduğu çanta sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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