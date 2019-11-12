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Hatay'da okul ve 6 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul ve 6 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Hatay'da okul ve 6 evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okul ve 6 evden farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaiş Büro Amirliği ekipleri, farklı zamanlarda bir okul ve 6 evden hırsızlık yaptığını tespit ettikleri Abidin E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının Buluttepe Mahallesi'nde bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 2 adet imzalı açık ve bir adet 100 bin lira tutarlı imzalı senet, bir adet menşei belli olmayan sikke, 10'ar adet farklı marka cep telefonu ve kol saati, bir adet av tüfeği, birer adet televizyon, ses sistemi ile bilgisayar, 17 farklı ebat ve renklerde tespih, 4 parça motosiklet tescil plakası ve bir adet şase plakası, bir adet hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İskenderun, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 08:58 Kaynak: AA
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