Hatay'da okula uyum haftası

Hatay'da yeni eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için okula uyum haftası başladı.

Antakya ilçesinde Nizamettin Özkan İlkokulu'na aileleri ile birlikte okula gelen minikler, hem okula alışmak hem de sınıf arkadaşları ile tanışmak için iki gün boyunca belli saatlerde okula geliyor.

Okula yeni başlayan bazı çocuklar, ailelerinden ayrılmak istemezken bazı öğrenciler de yeni okullarını keşfetmek için sınıfları gezdi.

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyum haftasının yarın sona ereceğini belirtti.

Karahan, il genelindeki birinci sınıf öğrenci sayısının 39 bin 323 olduğunu söyledi.